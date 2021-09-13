СК назвал основные версии крушения L-410 в Иркутской области

Следственный комитет рассматривает две основные версии крушения самолета L-410 в Иркутской области, произошедшего 12 сентября, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, в качестве основных причин авиакатастрофы рассматриваются отказ техники и ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке.

Петренко добавила, что уголовное дело передано в центральный аппарат СК. Оно расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации и движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Ранее представитель авиакомпании сообщил, что вероятными причинами крушения могли стать отказ техники и плохие погодные условия.

Cамолет L-410 авиакомпании «Аэросервис» совершил жесткую посадку в районе села Казачинское Казачинско-Ленского района в Иркутской области приблизительно в 23.15 (18.15 по московскому времени) 12 сентября. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека.

На месте крушения самолета уже нашли первый и второй бортовые самописцы. В прокуратуре не уточнили, сколько именно «черных ящиков» было на борту воздушного судна.