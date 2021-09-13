СК опубликовал новые кадры с места крушения самолета в Иркутской области

Следственный комитет России опубликовал новые кадры с места крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области.

Инцидент произошел в районе села Казачинское Казачинско-Ленского района приблизительно в 23.15 (18.15 по московскому времени) в воскресенье, 12 сентября. На борту самолета авиакомпании «Аэросервис» находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека.

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках. Разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что троих пострадавших при крушении L-410 эвакуируют в Иркутск.

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.