Россияне расхотели уезжать

При возможности выбрать для жизни какую угодно страну мира 41% граждан РФ выбрали бы Россию — в 2010 году этот показатель составлял 23%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании SuperJob.

По данным опроса компании, 7% респондентов предпочли бы жить в США (прежде этот показатель был равен 5%). В пятерку самых желанных для жизни стран вошли Канада, Италия и Швейцария — их выбрали по 4% опрошенных. Германию выбрали 3%, сообщили аналитики.

Россияне также обращали внимание на Австралию, Испанию, Великобританию, Чехию, Францию как удачное место для жизни.

Отмечается, что среди тех, кто хотел бы остаться на родине, больше женщин, чем мужчин — 45% и 39% соответственно.

Опрос проводился 24 августа--7 сентября в 522 населенных пунктах по всей стране, в нем приняли участие 3 тыс. совершеннолетних респондентов.

Ранее исследование показало, что работа раздражает почти две трети россиян.