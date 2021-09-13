Найден черный ящик разбившегося в Иркутской области самолета

Один из черных ящиков самолета L-410, потерпевшего крушение в Иркутской области, нашли при осмотре места падения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «СиЛА», которой принадлежало разбившееся воздушное судно, неоднократно нарушалаа правила эксплуатации самолетов.

До этого пилот рухнувшего самолета рассказал о причинах авиакатастрофы.

Cамолет был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта поселка Казачинское после жесткой посадки. Инцидент произошел приблизительно в 23:15 (18:15 по московскому времени). L-410 находится в реке Киренга. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках. Разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.