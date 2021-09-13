В Колумбии конфисковали крупнейшую партию кокаина стоимостью $81 млн

Вооруженные сил Колумбии, США и Панамы провели спецоперацию по борьбе с наркотрафиком. Им удалось конфисковать 2,5 тонны кокаина, пишет газета El Tiempo.

Как сообщил президент Колумбии Ивана Дуке в своем Twitter-аккаунте, стоимость изъятого кокаина оценивается в $81 млн. Глава государства уточнил, что операция прошла недалеко от колумбийского острова Сан-Андрес в Карибском море.

Задержано четыре колумбийца и один иностранец. Все они находились в лодке с наркотиками. Судно направлялось из Колумбии в страны Центральной Америки.

В августе текущего года в партии бананов во французском порту нашли 400 кг кокаина. Фрукты находились в транспортном контейнере, прибывшем из Колумбии.