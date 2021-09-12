В крови отравившихся арбузом в Москве бабушки и внучки нашли следы яда

В крови умерших после отравления арбузом 61-летней женщины и ее 15-летней внучки были найдены следы ядовитого вещества — этиленгликоля, попадание в организм которого может привести к смерти. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Этиленгликоль, в частности, есть в составе тормозных жидкостей и антифризов, жидкости для мытья стекол и крема для обуви.

10 сентября в Москве скончались 15-летняя девочка и ее бабушка — они отравились арбузом, купленным в магазине «Магнит». По предварительной информации, 9 сентября троих человек (помимо погибших, в больницу также доставили маму девочки) госпитализировали с пищевым отравлением. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз.

Генпрокуратура выясняет, мог ли арбуз из «Магнита» стать причиной происшествия. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.