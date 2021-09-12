Четыре человека погибли в результате жесткой посадки самолета L-410 под Иркутском

Жертвами крушения самолета в Иркутской области стали четыре человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Четверо погибших», — сказал источник.

Ранее сообщалось о трех погибших, спасатели проверяют информацию о гибели одного из пилотов при крушении самолета. Ранее СМИ сообщали, что он не выжил.

Место, где находится воздушное судно, найдено, медики оказывают помощь пострадавшим.

Самолет L-410 был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Он не долетел до пункта назначения четыре километра и летел на минимальной высоте. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

Версия ошибки пилотирования вышла на первое место в качестве возможной причины крушения воздушного судна. Во время посадки пилоты сообщали о неполадках. Разбившийся самолет имел свидетельство летной годности до февраля 2023 года.