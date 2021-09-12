Видео с главой «Аль-Каиды»* распространилось в сети в день годовщины терактов 11 сентября

Видеозапись с обращением лидера террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Аймана аз-Завахири появилось в интернете в 20-летнюю годовщину терактов 11 сентября, сообщает The Associated Press со ссылкой на западные СМИ.

На видеозаписи глава движения говорит о том, что Иерусалим никогда не будет еврейским и что высоко ценит атаки группировки, в том числе нападения в Сирии в январе этого года.

Кроме того, уточняет издание, аль-Завахри упомянул и о выводе иностранных войск из Афганистана, но не говорил о его захвате «Талибаном» (организация запрещена в России).

Информация о гибели аль-Завахри появилась в конце 2020 года. Эксперты отмечают, что заявления лидера группировки не обязательно указывают на то, что запись была сделана недавно, так как соглашение о выходе американского военного контингента из Афганистана было подписано еще в феврале 2020 года.

В конце 2020 года появилась информация о том, что аз-Завахири может быть мертв, но подтверждения этой информации не последовало.

Египтянин аз-Завахри стал лидером «Аль-Каиды» после ликвидации Усамы бен Ладена.

Ранее в «Талибане», который занял Афганистан в середине августа, заявили, что в 2001 году осудили теракты 11 сентября в США.