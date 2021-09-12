Латвийские военнослужащие напугали жителей Риги стрельбой на городских улицах

Жители Риги были напуганы стрельбой военнослужащих, принимавших участие в учениях в центре города, они выложили соответствующее видео в сети, сообщает латышский портал tv.net.

На видео запечатлены военнослужащие, открывшие стрельбу на городских улицах, и горожане, которые удивлены происходящим: одни в страхе разбегаются от военных, другие — держатся поодаль и снимают все на телефоны.

Очевидцы сочли странным проведение учений на городских улицах.

Минобороны принесло извинения за то, что учения напугали граждан. Там заявили, что во время учений могут возникать «непредвиденные ситуации» и эта стала «досадным недоразумением», передает портал.

Ранее Минобороны Латвии уведомило граждан о проведении учений Namejs 2021, в том числе в самой Риге. В ведомстве подчеркнули, что жителям не стоит беспокоиться, когда они также становятся очевидцами передвижений солдат и техники в различных частях Латвии, а также заверили, что во время тренировок вне полигонов используются только учебные боеприпасы, которые создают шум, но не представляют опасности для здоровья и жизни людей.

В Латвии проходят учения Namejs 2021. В них принимают участие страны НАТО. Маневры завершатся 3 октября, в них задействованы свыше 9 тыс. военных.

Ранее сообщалось, что в Латвии хотят ввести штрафы за демонстрацию военной техники СССР.