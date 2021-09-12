В Санкт-Петербурге нашли тело девушки с пакетом на голове и камнем на шее

В квартире дома на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге было найдено тело девушки с пакетом на голове. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, тело было обнаружено в квартире, которую девушка снимала. Ее нашел бывший муж хозяйки жилья, который пришел проверить квартиру.

Он увидел женское тело, на голове девушки был надет пакет, на шее — удавка из ремня.

Обстоятельства гибели девушки выясняются, проводится расследование.

Ранее сообщалось об обнаружении тела женщины с пакетом на голове у здания Верховного суда в Москве. По данным источников, тело достали из водоема в Бунинском сквере.

До этого сообщалось о том, что в Басманном районе Москвы обнаружили женское тело с пакетом на голове, причем руки и ноги женщины были связаны. Тогда по подозрению в убийстве задержали брата женщины.