На востоке Китая выявили новый эпицентр заражения COVID-19

В Китае 11 сентября был выявлен новый эпицентр заражения СOVID-19 внутри страны, им стала восточная провинция Фуцзянь. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Госкомитет здравоохранения страны.

Шесть подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 18 бессимптомных носителей обнаружены в уезде Сянью города Путянь. Комитет здравоохранения КНР направил в город рабочую группу.

После выявления первого в уезде случая локального заражения власти приступили к тестированию местных жителей — к настоящему времени биоматериалы были взяты у 81 938 человек. Всего в Путяне проживает около 2,9 млн человек.

За сутки во всей стране было выявлено 46 новых инфицированных, 26 из них прибыли из-за рубежа.

Ранее эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний Китая предположили новую версию распространения коронавируса.