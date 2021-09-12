Житель Сочи сообщил в полицию о «захвате заложников» и спрятался

В Сочи местный житель совершил ложный вызов в полицию по поводу «захвата заложников», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевое управление МВД.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на одной из улиц курорта мужчина якобы облил себя бензином и заперся в доме с гранатой в руках. Перед этим он якобы поджег соседский дом и обрезал там электропровода.

«На место незамедлительно были направлены несколько ближайших экипажей полиции, по прибытии было установлено, что информация не соответствует действительности. В ходе дальнейшего разбирательства была вызвана карета медиков для помещения местного жителя в психоневрологический диспансер», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что прибывшая полиция не обнаружила ни следов возгорания, ни гранаты — мужчина лишь спрятался.

Ранее сообщалось, что квартирный вор пытался спрятаться от полиции на дне амурского озера.