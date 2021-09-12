В одном из районов на Сахалине ввели режим ЧС из-за схода селей

В Макаровском районе Сахалинской области власти объявили режим ЧС из-за мощных ливней, которые спровоцировали сход порядка двух десятков селей, сообщается на сайте правительства региона.

«Наибольший удар стихия нанесла по территории Макаровского, Углегорского и Поронайского районов. Ход восстановительных работ, которые ведутся в круглосуточном режиме, на особом контроле держат областные власти. Наиболее сложная ситуация в Макаровском районе, куда накануне по поручению губернатора Валерия Лимаренко срочно выехала Наталия Куприна, региональный министр ЖКХ», — говорится в сообщении.

Специалисты работают на водохранилище, укрепляя плотину мешками с песком и откачивая воду несколькими помпами. По информации местных властей, сейчас чаша водохранилища практически осушена — откачка воды длилась всю ночь. Это позволит определить насколько пострадали элементы плотины и очистить его.

Ранее стало известно, что на Сахалине приостановили железнодорожное сообщение из-за сошедших на пути селей. Также в районе перекрыли централизованное водоснабжение, граждан обеспечивают водой из автоцистерн.