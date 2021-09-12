В Москве подросток сбил на машине женщину и ребенка

На востоке столицы семнадцатилетний подросток без водительских прав сбил на автомобиле женщину и пятилетнего ребенка, сообщат региональный ГИБДД в Telegram.

«ДТП произошло в 21.40 на улице 2-я Владимирская у дома 64. По предварительным данным водитель не справился с управлением», — говорится в сообщении.

Оба пострадавшие были госпитализированы. Сообщается, что у женщины, предварительно, открытая черепно-мозговая травма, у ребенка — ушиб брюшной области.

Водителя отправили на освидетельствование на состояние опьянения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее подобный инцидент произошел в городе Тихорецке Краснодарского края, где водитель, пытаясь припарковаться, сбила женщину с ребенком на тротуаре. По информации ведомства, за рулем кроссовера находилась женщина 1970 года рождения, она не выдержала безопасную дистанцию и допустила наезд на пешеходов. Пострадавших госпитализировали, им оказали медицинскую помощь.

До этого грузовой автомобиль сбил женщину с коляской на пешеходном переходе на Митинской улице в Москве.