СМИ: рядом с аэропортом Эрбиля прогремели взрывы

Несколько взрывов прогремели рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане, сообщает телеканал Rudaw в Twitter.

«По первоначальным сообщениям сотрудников безопасности не ясно, был ли это удар беспилотника или ракеты», — говорится в сообщении.

Позднее телеканал со ссылкой на Управление по борьбе с терроризмом Курдистана уточнил, что причиной взрывов послужили дроны, начиненные взрывчаткой. Отмечалось также, что инцидент произошел вне периметра аэропорта. Сообщений о пострадавших пока нет.

#BREAKING: Explosion at Erbil International Airport seen here and air defences firing pic.twitter.com/pineYpBTKn — ELINT News (@ELINTNews) September 11, 2021

По данным управления, произошло как минимум три взрыва. Отмечается также, что аэропорт Эрбиля подвергся нападению четвертый раз в этом году.

30 июля на севере Ирака во время нападения на траурную процессию аффилированной с ИГ (организация запрещена в России) группировки по меньшей мере семь человек погибли, 17 получили ранения. 19 июля смертница привела в действие взрывное устройство на рынке в пригороде Багдада, тогда погибли 30 человек, а еще около 60 получили ранения. Ответственность тогда на себя также взяла ИГ.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что до конца года американские военные прекратят участвовать в боевых операциях в Ираке к концу 2021 года. Американцы ограничатся помощью иракским военнослужащим в обучении и борьбе с ИГ. Именно для борьбы с ней американцам пришлось возвращаться в Ирак после почти полного выхода в 2011 году.

Договоренность лидеров государств закрепили на бумаге госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Ирака Фуад Хусейн. Согласно подписанному документу, отношения двух сторон в сфере безопасности полностью «перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией».