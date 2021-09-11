В Буйнакском районе Дагестана отменили режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) снят на отдельных участках Буйнакского района Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба в республике.

«Начальником УФСБ России по Республике Дагестан — руководителем оперативного штаба в республике принято решение о снятии режима контртеррористической операции с 17:45 на отдельных участках в Буйнакском районе республики», — заявил собеседник агентства.

В публикации отмечается, что режим КТО был снят после того, как сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали двух вооруженных мужчин в лесном массиве Буйнакского района республики. Пострадавших и потерь среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения не было.

Ранее Следственный комитет РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Режим КТО был введен на отдельных участках Буйнакского района Дагестана в пятницу утром, 10 сентября.