Названы три симптома, требующие срочного обращения к кардиологу

Врач-кардиолог Заур Шугушев назвал симптомы, при которых нужно обратиться к специалисту его профиля.

«Первым ощущением является жжение за грудиной, то есть в середине грудной клетки. Или уходящее в левую сторону: в левую лопатку или в левое плечо. Вторым ощущением, которое нельзя игнорировать, является асфиксия, возникающая при выходе из теплого помещения в холодное: вы чувствуете, что словно кто-то вас схватил за горло или перекрыл кислород. И это ощущение длится от одной до пяти минут», — рассказал он «Вечерней Москве».

Еще одним симптомом является неприятные ощущения в грудной клетке, которые возникают при физических нагрузках.

По словам Шугушева, наличие даже одного из перечисленных болевых ощущений является поводом обратиться к кардиологу.

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