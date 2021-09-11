Жительница Балашихи привезла гроб с телом сестры к городской администрации

Жительница Подмосковья Наталья Чуканова привезла к зданию администрации Балашихи гроб с телом сестры, сообщает РБК со ссылкой на источник на похоронном рынке.

По его словам, 10 сентября женщина приехала на Фенинское кладбище, чтобы похоронить сестру. Там уже был захоронен отец семейства.

На кладбище Чуканову встретил сотрудник Муниципального казенного учреждения, которое отвечает за кладбища Балашихинского района, и предложил услуги от имени ГБУ МО «Центр мемориальных услуг». Мужчина заявил, женщина должна заплатить 120 тысяч рублей, иначе она не получит разрешение на подзахоронение. Узнав цену, Чуканова обратилась в одну из частных ритуальных фирм, которая согласилась предоставить похоронные услуги за 15 тысяч рублей.

Несмотря на то что женщина предоставила все необходимые документы, Чукановой на кладбище отказали в выдаче разрешения. В результате жительница Подмосковья наняла частный катафалк и привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихинского района. Она попросила местных властей прояснить ситуацию.

«В данный момент предпринимаются все действия для того, чтобы разобраться с проблемой, с которой столкнулась женщина», — рассказали в приемной главы администрации Балашихи.

Позже Чуканова сообщила, что ей в итоге выдали разрешили на захоронение. При этом она не уточнила, чьими услугами воспользовалась.