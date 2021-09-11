Найдены пропавшие в Белгородской области мальчики

Двое школьников, которые ранее пропали в Белгородской области, найдены живыми. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителя Следственного комитета.

Отмечается, что мальчики были найдены в Старом Осколе.

Ранее сообщалось, что в селе Голофеевка в Белгородской области следователи начали проверку после пропажи двух мальчиков 10 и 11 лет. Отмечалось, что накануне вечером, после незначительной ссоры с отцом, мальчики забрали из дома некую сумму денег и ушли из дома. Оба ребенка проживают в многодетной семье.

9 сентября сообщалось, что на севере Красноярского края пропали две школьницы. Позднее девочек нашли живыми. В прокуратуре предположили, что школьницы могли уйти из дома из-за конфликта с матерью одной из них. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».