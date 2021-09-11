Производитель арбузов назвал причину отравления семьи, купившей ягоду в «Магните»

Производитель арбузов исключил, что их продукт стал причиной отравления бабушки и внучки, купивших арбуз в магазине «Магнит» на Совхозной улице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на главу крестьянско-фермерского хозяйства «Каныгин» Алексея Каныгина.

Каныгин процитировал токсиколога Виктора Шилова, который утверждает, что к летальному исходу может привести только намеренное отравление ягоды, а иначе летальный исход от арбуза невозможен.

Каныгин также уточнил, что КФХ помимо «Магнита» поставляет арбузы также в магазины «Пятерочка».

«Наша продукция всегда проверяется на качество, и в этом нет сомнения. Сети, куда мы поставляем, в «Пятерочку» в том числе, также проверяют на качество нашу продукцию», — сказал Каныгин.

В Москве 10 сентября скончались 15-летняя девочка и ее бабушка — они отравились арбузом, купленным в магазине «Магнит». По предварительной информации, 9 сентября троих человек (помимо погибших, в больницу также доставили маму девочки) госпитализировали с пищевым отравлением. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз.

Генпрокуратура начала проверку, мог ли арбуз из «Магнита» стать причиной происшествия. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Ранее жительница одного из домов на Совхозной улице на юго-востоке Москвы рассказала о возможной причине отравления семьи после употребления арбуза из «Магнита».