Появилась новая версия о причинах отравления арбузом из «Магнита»

В магазине «Магнит» на Совхозной улице на юго-востоке Москвы, арбузом которого ранее отравилась семья, появился «банановый паук». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что паука на прилавке увидела жительница соседнего дома. Она предположила, что насекомое могло быть ядовитым, и из-за него могла погибнуть семья.

Яд бананового паука воздействует на нервную систему человека. Укус насекомого может быть смертельным, если человеку вовремя не дать противоядие.

В Москве 10 сентября скончались 15-летняя девочка и ее бабушка — они отравились арбузом, купленным в магазине «Магнит». По предварительной информации, 9 сентября троих человек (помимо погибших, в больницу также доставили маму девочки) госпитализировали с пищевым отравлением. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз.

Генпрокуратура начала проверку, мог ли арбуз из «Магнита» стать причиной происшествия. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Ранее в «Магните» рассказали о поставщике арбузов, из-за которых отравилась семья в Москве.