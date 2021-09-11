Инфекционист назвала неожиданную причину заболевания COVID-19

Коронавирус оказывает серьезное влияние на психику человека не только в момент обострения, но и после выздоровления, так как состояние депрессии не покидает пациентов еще долгое время. Об этом инфекционист Светлана Малиновская рассказала в интервью »Радио 1».

По словам специалиста, психическое состояние оказывает сильное влияние на иммунную систему человека. Медик убеждена, что существующий уровень заболеваемости во многом связан с понижением защитных сил организма.

Кроме того, опасность заключается и в том, что поражение психики при COVID-19 может нарушить привычное поведение человека, например инстинкт самосохранения, уточнила врач.

«В таких случаях человек замыкается в себе и категорически отказывается от лечения», — подчеркнула Малиновская.

Влияние коронавирусной инфекции на когнитивные способности человека до конца не изучено, но уже выявлено, что она оказывает серьезное воздействие на психику и приводит к затяжной депрессии после выздоровления, резюмировала Малиновская.

Ранее сообщалось, что ученые из Турции и Великобритании выяснили, что установить последствия коронавирусной инфекции у человека можно при помощи роговицы. Как поясняют эксперты, у части переболевших COVID-19 спустя месяц после выздоровления встречается существенное снижение числа нервных волокон в роговице. Подобный симптом может сохраняться еще через три месяца.