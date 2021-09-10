Глава Гамалеи рассказал, сколько населения необходимо вакцинировать для контроля над COVID-19

При инфекциях, подобных коронавирусной, необходимо вакцинировать 70-75% населения, чтобы уровень заболеваемости начал падать. Такое мнение высказал РИА «Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Для той инфекции, которая передается по воздуху, а данная инфекция передается по воздуху, необходимо провакцинировать 70-75% населения для того, чтобы данная инфекция была вакциноуправляемой», — сказал Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов.

При этом, отметил он, необходимо постоянно вести мониторинг за изменениями вируса.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России также рассказал, что появление «дельта»-штамма коронавируса изменило тактику и стратегию вакцинации. По его словам, российское министерство здравоохранения очень быстро отреагировало на изменения эпидемиологической ситуации и рекомендовало повторно прививаться вакциной «Спутник Лайт» раз в полгода, чтобы «постоянно в крови поддерживать высокий уровень протективных антител».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».