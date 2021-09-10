Глава центра Гамалеи рассказал об изменении стратегии вакцинации из-за «дельта»-штамма

Появление «дельта»-штамма коронавируса изменило тактику и стратегию вакцинации. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, сообщает РИА «Новости».

По его словам, российское министерство здравоохранения очень быстро отреагировало на изменения эпидемиологической ситуации и рекомендовало повторно прививаться вакциной «Спутник Лайт» раз в полгода.

«Необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень соответственно протективных антител», — пояснил Гинцбург.

По данным вице-премьера России Татьяны Голиковой, порядка 45,4 млн человек (около 30,3% населения) вакцинировались хотя бы одним компонентом, а 38,5 млн человек (28,5%) — привились полностью. В то же время, отметила она, для достижения коллективного иммунитета вакцинироваться или переболеть COVID-19 должны по меньшей мере 80% населения. Это более 90 млн человек — вице-премьер подчеркнула, что в число 45,4 млн привившихся не входят переболевшие, эта цифра ежедневно меняется.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что этой осенью в стране возможен рост заболеваемости COVID-19. Она отметила, что начался сезон, когда люди возвращаются из отпусков и начинают чаще контактировать друг с другом. Попова добавила, что COVID-19 как респираторная инфекция «обеспечит себе рост», если россияне не будут прививаться.