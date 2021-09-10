СБУ сообщила о задержании российского криминального авторитета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили о задержании в Тернопольской области российского криминального авторитета, известного под прозвищем «Рома Попенок». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в СБУ, задержанный находился в международном розыске по линии Интерпола. Скрываясь на территории Украины, «Попенок» распространял влияние российского криминалитета на территории Украины, уточнили в ведомстве.

По данным Службы безопасности Украины, он занимал высокое положение в российской криминальной среде и находился в статусе «смотрящего» за Ульяновской областью в России. Задержанный попал на Украину по поддельным документам, оформленным на чужое имя.

В ноябре 2019 года в Ульяновской области полицейские задержали лидера местной криминальной среды «Рому Попенка». Затем местные СМИ сообщали, что он пропал.