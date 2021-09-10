Красноярец сообщил о минировании, чтобы полицейские дали ему прикурить

В Красноярском крае 38-летний пьяный местный житель сообщил о минировании в полицию, чтобы правоохранители приехали и дали ему прикурить. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел накануне вечером в Идринском районе. В отдел полиции позвонил мужчина и сообщил, что в помещении административного здания находится бомба. Информацию проверили — она не подтвердилась.

При этом во время звонка красноярец представился чужим именем и назвал другой адрес проживания, однако его быстро удалось вычислить. Оказалось, что он будучи в сильном алкогольном опьянении захотел покурить, но у него не оказалось спичек. В результате он решил таким способом вызвать к себе полицейских, чтобы те прикурили ему сигарету.

В Отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» — предполагает ограничения свободы на срок до 3 лет.