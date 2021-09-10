Джабаров назвал провокацией слова о незаконном присоединении Дальнего Востока к России

Утверждения немецкого журналиста Петера Диттмара о незаконном присоединении Дальнего Востока к России являются попыткой спровоцировать конфликт с Китаем, рассказал «Газете.Ru» член Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Это попытка столкнуть Россию с Китаем, спровоцировать конфликты. Правильно говорил наш президент, наши размеры никому не дают покоя. Все пытаются какой-то кусочек от нас откусить. Тем более, они знают, что у нас сейчас на редкость хорошие отношения с Китаем. То говорят про Курильские острова и Японию, то про Дальний Восток, до этого говорили про Калининградскую область и часть Украины, часть Белоруссии. Я думаю, это — безобразные попытки стравить Россию с кем-то. Обращать на них внимание — просто пиарить этого журналиста, который очень плохо знает историю, а если знает, то умышленно ее передергивает, чтобы посеять рознь между странами», — рассказал он.

Сенатор отметил, что подобные провокации при малейшем их развитии будут пресечены Россией.

«У России хватит сил ответить на любую попытку оторвать какие-то наши территории от России. Любая попытка откусить нашу территорию, как говорил наш президент, без ответа не останется. Все должны это знать. Мы не претендуем ни на какие чужие земли, но и своей земли не отдадим ни пяди. Все это прекрасно понимают, но вот так пытаются стравить, посеять недоверие между странами», — пояснил он.

Ранее немецкий журналист Петер Диттмар в статье для Die Welt сообщил, что Россия в XIX веке незаконно присоединила к себе принадлежавшие Китаю территории на Дальнем Востоке.