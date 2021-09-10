В Крыму построят новый курортный город

Власти Крыма планируют построить новый курортный город на побережье Черного моря, сообщил вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас под руководством Марата Шакирзяновича Хуснуллина и главы республики [Сергея Аксенова] рассматриваем и в ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство и что берет на себя инвестор», — уточнил Кабанов.

По его словам, город хотят построить на западном берегу полуострова с учетом всех современных урбанистических тенденций.

«Не хочу забегать вперед, раскрывать, что это за проект», — рассказал Кабанов, не уточнив подробности проекта и точное место строительства.

Ранее вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что в Крым необходимо вложить порядка 1 триллиона рублей частных инвестиций и создать условия для бизнеса. По его словам, у региона есть «очень большие перспективы».

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина и страны Запада отказались признавать российский суверенитет над Крымом.