Австриец год прятал в подвале труп матери, чтобы получать ее пенсию

В Австрии 66-летний местный житель год хранил в подвале труп 89-летней матери. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации полиции, пенсионерка умерла естественной смертью в июне 2020 года, после чего ее сын отнес тело в подвал. Для того чтобы замаскировать трупный запах, он обернул труп бинтами и обложил пакетами со льдом, а затем засыпал наполнителем для кошачьего туалета.

В течение года мужчина получал пенсию матери — общая сумма, по подсчетам правоохранителей, составила около €50 тыс. (4,3 млн рублей). Мошенничество удалось вскрыть после того, как новому почтальону не удалось встретиться с женщиной. Он обратился в полицию, которая, проведя обыск, нашла тело пенсионерки.

Австриец объяснил свой поступок тем, что у него не было денег, чтобы похоронить мать.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли в сарае мумию мужчины.