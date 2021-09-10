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Ученые научились выявлять последствия коронавируса по роговице глаза

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Ученые из Турции и Великобритании выяснили, что установить последствия коронавирусной инфекции у человека можно при помощи роговицы. Об этом сообщает газета British Journal of Ophthalmology.

Как поясняют эксперты, у части переболевших COVID-19 спустя месяц после выздоровления встречается существенное снижение числа нервных волокон в роговице. Подобный симптом может сохраняться еще через три месяца.

Чаще всего с таким последствиями сталкиваются люди, что переносили коронавирус с сопутствующими невропатическими болями неясного характера. Также сигнализировать об этом будут проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

В исследовании участвовали 40 человек, которые выздоровели от COVID-19, а также 30 респондентов контрольной группы. Все люди кроме стандартной диагностики прошли процедуру конфокальной микроскопии роговицы.

По итогам стало ясно, что у участников эксперимента с неврологическими симптомами замечено уменьшение количества нервных волокон в роговице, по сравнению со здоровыми людьми.

Ранее в Кремле оценили сроки окончания пандемии COVID-19.

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Коронавирус 2019-nCoV
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