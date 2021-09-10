Названы города, в которых россияне чаще всего бронировали отели этим летом

Россияне чаще всего останавливались в отелях летом 2021 года в Москве (16,9%), следует из опроса сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, поступившего в «Газету.Ru».

На втором месте оказался Санкт-Петербург с 11,2%, а третьем — Сочи с 5,5% заказов. Отмечается, что это на 40% меньше, чем летом прошлого года.

Из всего арендованного жилья 3,5% оказалось в Казани, 2,3% — в Екатеринбурге, 1,9% — в Ростове-на-Дону, 1,8% — в Краснодаре, 1,6% — в Новосибирске, 1,5% — в Нижнем Новгороде, 1,4% — в Воронеже.

Тем временем более половины всех бронирований (53%) совершались летом на одну ночь. Жилье на срок от четырех до семи ночей требовалось в 21% случаев. Длительно арендовали только 5% россиян.

По «звездной» категории самыми популярными летом 2021 года оказались трехзвездочные отели (31,4%). На втором месте четырехзвездочные отели — 30,3%, а на третьем — апартаменты и гостевые дома (25,2%). Останавливаться в пятизвездочных объектах размещения предпочитали 8,5% путешественников, в «двух звездах» — 4,1%, а в одной — 0,5% туристов.

Опрос проводился в период с 1 июня по 31 августа 2021 года.