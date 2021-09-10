В США девочка выжила при массовом убийстве, притворившись мертвой

Во Флориде бывший военный вторгся в дом и убил четырех человек, 11-летняя девочка выжила, притворившись мертвой. Об этом сообщает ABC News.

Местные власти заявили, что ребенок был свидетелем того, как 33-летний Брайан Райли, бывший морской пехотинец, застрелил ее отца, его подругу и ее мать и трехмесячного ребенка. Сама девочка тоже пострадала — в нее выстрелили несколько раз. Напоследок Райли убил и хозяйскую собаку.

При этом преступник никак не был связан с убитыми — по данным следствия, он был психически нестабилен и искал некую девушку, «склонную к самоубийству». Не найдя ее, он разгневался и расстрелял семью.

«Эта 11-летняя — очень храбрая и очень умная, она его перехитрила. Она говорила: «Я притворилась мертвой и молилась», — заявил окружной шериф Полк Грэди Джадд.

Джадд сказал, что полицейский участок собирает пожертвования, чтобы помочь оплатить похороны и больничные счета выжившей девочки.

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