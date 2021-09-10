Британец получил компенсацию в $7000 за слишком маленькую порцию наггетсов

Шотландец получил £5 тыс. компенсации в связи с тем, что пожаловался на то, что в столовой для персонала ему подали только три куриных наггетса. Об этом пишет таблоид Metro.

Стивен Смит утверждал, что он был «шокирован» и «разочарован», когда ему протянули такую порцию за £1,99. Он высказал недовольство работнице столовой, та в свою очередь предложила пойти в McDonald's, чем еще больше разозлила мужчину. Она пожаловалась, и Смита вызвали на дисциплинарное собрание за его «неправильное» поведение и обвинили в «нападении» на сотрудницу.

«Я не виноват, что она не увидела и не поняла моего недовольства. Ей следовало признать его или подать жалобу. Однако вместо этого мы находимся в ситуации, когда меня ложно обвиняют — потому, что я каким-то образом обидел эту женщину. Это не было умыслом, поскольку я выразил недовольство со своей стороны», — заявил Смит на дисциплинарном слушании.

Он также объяснил, что принимал лекарства и почти 12 часов работал сверхурочно.

Позже состоялось еще одно слушание, вскоре после него Смит был уволен. Позже он обжаловал решение и обвинил компанию в «вендетте». Суд счел его увольнение несправедливым, поскольку руководители компании не расследовали случившееся должным образом.

Ранее официант выиграл дело о несправедливом увольнении из-за отрыжки босса.