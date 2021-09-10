В Госдуме предложили изменить условия включения отопления

Депутат Госдумы Елена Вторыгина на фоне трагедии в Ногинске направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение о включении отопления при предельной среднесуточной температуре 10°С, а не 8°С, которая держится три дня, а не пять. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вторыгина отметила, что старт отопительного сезона в России зависит от среднесуточной температуры.

«Во избежание повторения трагедии, произошедшей в Ногинске, прошу вас рассмотреть возможность увеличения предельной среднесуточной температуры для начала отопительного сезона с 8°С до 10°С, а также сокращения сроков с пяти до трех дней», — подчеркнула Вторыгина.

Ранее стало известно, что Включенный газ для обогрева квартиры, предположительно, стал причиной взрыва в Ногинске.

Отмечается, что отопление в девятиэтажке еще не включали, в связи с чем жильцы дома пользовались газовой плитой. В скором времени огонь в плите погас. Затем газ наполнил помещение. Взрыв прогремел утром 8 сентября, когда люди включили свет.

Спасатели завершили поисково-спасательные работы. В результате взрыва погибли семь человек. 20 человек пострадали, шесть из них госпитализированы.