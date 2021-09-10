В РПЦ выступили против законопроекта о профилактике домашнего насилия

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства и детства иерей Федор (Лукьянов) считает, что принятие закона о профилактике семейного насилия может привести к злоупотреблениям. Об этом сообщает ТАСС.

«Принятие этого закона о семейно-бытовом насилии только усугубит эту ситуацию, потому что там вводятся категории психологического насилия, экономического насилия. Мы же понимаем, как это в регионах будет трактоваться: в каждом регионе будет своя правоприменительная практика, будут нарушены базовые права и принципы равенства всех граждан, и мы можем подучить массово почву для злоупотреблений», — заявил Лукьянов.

По его словам, наибольшие опасения РПЦ и семейного сообщества вызывает вопрос изъятие детей из семьи органами опеки.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в последней редакции опубликован на сайте Совета Федерации осенью 2019 года. Обсуждение концепции законопроекта вызвало значительный интерес — на него поступило более 11 тыс. комментариев. Однако проект закона так и не был вынесен на рассмотрение парламента.

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