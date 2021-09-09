Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске завершились

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске завершились поисково-спасательные работы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В данный момент поисково-спасательные работы завершены. Все завалы разобраны», — сказал он.

Ранее сообщалось, что тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов дома в Ногинске.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном доме 8 сентября. Обрушились второй, третий и частично четвертый этажи здания.

Из здания эвакуировали более 170 человек. Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всего в результате взрыва погибли семь человек. По данным главка МЧС, одна из погибших — девочка-подросток. В Ногинске объявили трехдневный траур.

Также стало известно о 20 пострадавших, шесть из которых были госпитализированы.