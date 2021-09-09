Красноярские волонтеры заявили, что девочки живы и прячутся от полиции

Пропавшие в Лесосибирске девочки живы, но скрываются, помощь волонтеров пока не требуется, рассказали «Газете.Ru» в Красноярской региональной общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

«Девочки живы, где-то прячутся. По поводу молодого человека (ранее замеченного с одной из девочек – Газета.Ru) информации нет», — сообщили сотрудники.

В организации отметили, что волонтеры готовы выехать на поиски пропавших школьниц, но ждут отмашки от полиции.

«Волонтеры не принимают участия в поиске, пока это не нужно. Полиция занимается им самостоятельно. Расстояние более трехсот километров, поэтому они говорят, что пока справляются сами. Мы ждем отмашки и выезжаем», — пояснили сотрудники.

Ранее жительница Красноярского края рассказала, что видела одну из пропавших в Красноярском крае школьниц вместе с неизвестным парнем 6 сентября в состоянии опьянения. Женщина отметила, что впервые встретила девочек в автобусе по пути в село Колесниково и хорошо их запомнила.