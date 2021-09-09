На Украине младенец умер от коронавируса

В Киевской детской инфекционной больнице девочка, которой был всего 21 день, скончалась в результате отказа легких из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на главного врача медучреждения Татьяну Каминскую.

По ее словам, младенец заразилась еще в утробе матери. Девочку госпитализировали в отделение анестезиологии интенсивной терапии в тяжелом состоянии на 15-м дне жизни с одышкой, интоксикацией и высокой температурой.

Девочке сразу сделали интубацию, однако впоследствии у нее обнаружили тяжелый респираторный дистресс-синдром, при котором кислород не способен попасть в кровь из-за отказа легких. Малышку в итоге спасти не удалось.

По данным издания, в общей сложности с начала пандемии в Киевскую детскую инфекционную больницу было доставлено порядка 500 детей с подтвержденным коронавирусом. У большинства из них инфекция протекала в легкой или средней форме, смерть девочки стала первым зафиксированным летальным исходом от коронавируса в этом учреждении.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова заявила, что 9 тыс. детей умерли от COVID-19 за время пандемии коронавирусной инфекции.