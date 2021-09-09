В прокуратуре Красноярского края назвали предварительную версию пропажи двух школьниц

Пропавшие в Лесосибирске Красноярского края две школьницы могли уйти из дома из-за конфликта с матерью одной из них. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Предварительно установлено, что 7 сентября 2021 года несовершеннолетние на автобусе уехали из Лесосибирска в поселок Колесникова к своей подруге. В настоящее время местонахождение девочек не установлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 сентября девочки были замечены в магазине в Колесникове, после чего скрылись.

В ведомстве также уточнили, что на профилактических учетах родители школьниц и они сами не состояли. По факту пропажи заявлений в полицию также не поступало. В прокуратуре начали проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что полиция ищет двух школьниц, ушедших из дома в Лесосибирске Красноярского края. Отмечалось, что на поиски девочек поднят весь личный состав отдела ОМВД, о пропаже школьниц стало известно 8 сентября.