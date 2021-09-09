Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве Instagram-блогера Журавлевой

Сысертский районный суд Свердловской области приговорил Дмитрия Журавлева к 8 годам колонии строгого режима по делу об убийстве жены, популярного Instagram-блогера Кристины Журавлевой, сообщает региональное управление СК РФ.

Журавлева признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), и приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

По данным следствия, 5 апреля мужчина поссорился со своей женой и задушил ее. Несколько дней он не решался избавиться от тела женщины. В ночь на 9 апреля он вывез его в район 170-го км трассы М5 «Урал», где 16 апреля ее нашел случайный водитель.

В СК уточнили, что личность погибшей некоторое время была не установлена, поскольку информации об исчезновении схожих по приметам женщин не поступало. 30 апреля Журавлев сам пришел с заявлением об исчезновении супруги, была установлена его причастность к убийству.

Журавлев признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Журавлева вела блог, посвященный стилю и красоте, на нее были подписаны 57 тыс. человек. Последний пост в блоге Журавлевой датируется 3 апреля. Друзья и читатели забеспокоились об исчезновении девушки после того, как несколько дней в нем не было новых сообщений.