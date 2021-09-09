На севере Красноярского края пропали две школьницы

Полиция ищет двух школьниц, ушедших из дома в Лесосибирске Красноярского края. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Отмечается, что на поиски девочек поднят весь личный состав отдела ОМВД , устанавливаются все обстоятельства их пропажи.

В ведомстве сообщили, что о пропаже школьниц стало известно 8 сентября. Родители пока не обращались в полицию с заявлением.

6 сентября в Киселевске в Кемеровской области пропали две 10-летние девочки, их тела были обнаружены менее чем через сутки. В убийстве девочек подозревается местный житель Виктор Пестерников, он задержан. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве школьниц и показал место, где было совершено преступление — именно там и обнаружили тела детей.

Пестерников в 2009 году был приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за совершение преступлений по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних в прежней редакции этой статьи УК).

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