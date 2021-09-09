В центре «Вектор» выявили новый вирус, вызывающий лихорадку

Сотрудники центра «Вектор» Роспотребнадзора обнаружили вирус, передающийся укусом клеща, способный вызвать симптомы лихорадки у человека. Об этом сообщает газета «Известия».

Новому вирусу дали название Manych. Его обнаружили в образцах сыворотки крови нескольких человек.

В публикации отмечается, что Manych близкородственен к вирусу Jingmen tick virus, который китайские ученые обнаружили в 2014 году в слюнных железах различных видов клещей, собранных с собак и коров.

«Мы изучали сыворотки крови людей из медицинских учреждений Ростовской области с Крымской-Конго геморрагической лихорадкой. И в четырех образцах из 20 была обнаружена РНК JMTV, поэтому мы проанализировали найденный материал более подробно», — подчеркнула младший научный сотрудник отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра «Вектор» Анастасия Гладышева.

Отмечается, что все 20 пациентов с новым вирусом были госпитализированы. Среди основных симптомов - высокая температура около 39 °C и озноб – главных признаков лихорадки, подчеркивается в публикации.

Ранее в Индии выявили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек.