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Основателя Ostrovok.ru задержали в «Домодедово» с наркотиками

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Серж Фаге/Facebook

Основателя российского сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru Сергея Фаге задержали при досмотре на таможне в московском аэропорту «Домодедово», сообщает РБК.

«Сергей Фаге перевозил наркотики в крупном размере. В отношении него на данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 (Контрабанда наркотических средств — прим. ред.)», — сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.

Уточняется, что суд избрал для Фаге меру пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток. Само задержание произошло 26 августа.

В пресс-службе компании при этом напомнили, что сложившаяся ситуация на их работу «никак не влияет», так как Фаге не принимает участие в операционном управлении предприятием с 1 января 2017 года и на сегодняшний день является миноритарным акционером.

Ранее в столице задержали мужа Валерии Гай Германики бизнесмена Дениса Молчанова. В ходе проверки следователи обнаружили у предпринимателя ружье, на которое у него есть разрешение, и таблетки: их отправили на экспертизу.

При этом правоохранители начали досмотр номера Молчанова в отеле из-за поступившего им анонимного звонка. Звонивший утверждал о наличии оружия и наркотиков у предпринимателя. Позднее его отпустили.

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