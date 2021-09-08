Пульмонолог предупредила о пневмонии при бессимптомном течении COVID-19

Пациенты, которые переносят коронавирус бессимптомно, также подвержены риску развития пневмонии. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-пульмонолог «СМ-Клиника» Наталья Верещагина.

«В результате разрушения внутреннего слоя альвеол освободившееся пространство заполняется патологическими клетками, лимфоцитами и эритроцитами. Вентиляция легких нарушается. Клинически это проявляется выраженной одышкой. На снимках рентгенограммы визуализируются затемненные зоны, которые называют «матовым стеклом»», — сказала эксперт.

Медик добавила, что такому осложнению наиболее подвержены люди пожилого возраста, пациенты со сниженным иммунитетом и тяжелыми сопутствующими патологиями.

Раннее сообщалось, что появление одышки — наиболее опасный симптом коронавируса.