Московский суд взыскал с Абызова $22 млн

Гагаринский суд Москвы решил взыскать с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова $22 млн, сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что изъятые средства будут обращены в доход РФ. Кроме того, суд постановил взыскать деньги и с «Альфа-Банка».

«Взыскать с АО «Альфа-Банк» в доход Российской Федерации 30 829 755, 34 долларов США и 5 642 993 352 руб. 13 коп», — постановил суд.

В октябре прошлого года Гагаринский суд Москвы уже удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к Абызову: в доход государства было обращено 32,5 млрд руб., которые, по версии следствия, он заработал, нарушая закон.

Бывшего министра обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности. Как сообщали следователи, Абызов заработал деньги, нарушив антикоррупционное законодательство. В августе 2020 года СК России завершил расследование уголовного дела в отношении Абызова и предъявил ему и 11 его сообщникам окончательное обвинение.