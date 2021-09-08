Афганским женщинам запретили заниматься спортом

Жительницам Афганистана будет запрещено заниматься спортом, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя «Талибана» (организация запрещена в России).

Заместитель главы комиссии талибов по культуре Ахмадулла Васик считает, что спорт для женщин не является «ни уместным, ни необходимым». По его словам, даже при игре в крикет может обнажиться их лицо и тело, в то время как ислам «не позволяет так видеть женщин».

Накануне, 7 сентября, радикальное движение «Талибан», захватившее 15 августа территорию Афганистана, объявило состав нового правительства. Руководителем правительства стал один из основателей «Талибана» мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

В Госдепе выразили обеспокоенность тем, что временное правительство состоит исключительно из мужчин. При этом в дипведомстве подчеркнули, что будут судить о талибах «по их действиям, а не по словам».

При этом женщины Афганистана рассказывают, что боевики не выполняют ранее данные обещания об инклюзивности правительства и предоставлении женщинам равных прав с мужчинами. Афганские женщины собираются продолжить протестовать, несмотря на угрозу со стороны «Талибана», который разгоняет демонстрации.