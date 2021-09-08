Спасатели разыскивают ребенка, который мог остаться под завалами в Ногинске

В настоящее время спасатели разыскивают ребенка, который мог остаться под завалами на месте взрыва жилого дома в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Под завалами может находиться ребенок. Спасатели ведут его поиски», — сказал он.

Взрыв газа произошел утром 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. По данным Следственного комитета, погибли два человека. Сейчас известно о 15 пострадавших в результате ЧП, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин назвал бытовую утечку газа основной причиной взрыва в жилом доме в Ногинске.

Также сообщалось, что один погибший при взрыве в Ногинске был инструктором Центра подготовки космонавтов.