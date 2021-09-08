Мишустин заявил, что Зиничев не раз проявлял героизм

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. На сайте правительства России опубликован полный текст телеграммы.

Мишустин назвал Зиничева настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни. Он отметил, что глава МЧС многое сделал для защиты национальных интересов нашей страны, а также в самых сложных и опасных моментах не раз проявлял героизм.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с тяжелой, невосполнимой утратой. Мы все глубоко потрясены трагической гибелью при исполнении служебного долга Евгения Николаевича Зиничева.<...> ​Профессионал высокого класса, компетентный и принципиальный руководитель, Евгений Николаевич Зиничев пользовался большим авторитетом. Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном, мужественном и самоотверженном человеке, российском офицере, защитнике Отечества», — говорится в телеграмме премьер-министра.

8 сентября стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. Он пытался спасти упавшего в воду оператора.

55-летний Зиничев возглавил МЧС в мае 2018 года. До этого он занимал должности заместителя директора ФСБ и врио губернатора Калининградской области.