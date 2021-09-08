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Американские ученые выявили «сверхчеловеческий» иммунитет против коронавируса

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Вирусологи из Университета Рокфеллера Теодора Хатциоанну в США выяснили, что у некоторых людей после перенесенного коронавируса появляется «сверхчеловеческий» иммунитет против COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам специалистов, в таком случае иммунная система человека запоминает вирус и даже предсказывает, как он может мутировать.

Отмечается, что «гибридный» иммунитет к коронавирусу обнаружили у переболевших COVID-19 пациентов, которые привились двумя компонентами вакцины Pfizer или Moderna.

Иммунолог Шейн Кротти (Shane Crotty) объяснил, что у таких людей В-клетки и Т-клетки запоминают, как выглядит вирус, и могут стимулировать выработку антител в случае повторного заражения. Иммунитет у обычных людей защищает от семи до восьми месяцев, через год в организме человека все еще есть антитела, но он более уязвим для различных штаммов.

Ранее ученые заявили, что органы людей, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, могут «стареть» на десятилетия.

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Коронавирус 2019-nCoV
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