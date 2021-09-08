«Яндекс» планирует осенью запустить тестирование беспилотного такси в Ясенево

Российский интернет-холдинг «Яндекс» ожидает одобрения программы экспериментального правового режима по запуску беспилотного такси в московском районе Ясенево. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Первые машины появятся уже этой осенью в Ясенево. Это один из самых больших районов Москвы, и местные жители очень часто ездят на такси по району, поэтому мы решили начать именно с него. Беспилотное такси можно будет вызвать в приложении Яндекс Go и доехать на нем до метро, торгового центра или спортзала. Такси будет возить пассажиров в районе станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России к 2025 году может появиться первое беспилотное метро. Соответствующее заявление было сделано по итогам переговоров президента Татарстана Рустама Минниханова и совладельца «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Андрея Бокарева. По их словам, первыми такие поезда появятся в казанском метрополитене.